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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تلوح بعلم مصر في احتفال سانت كاترين فى لقطة وطنية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:01 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
محمد الاسكندرانى - أيمن محمد - تصوير صلاح مهدى
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمر سانت كاترين للسلام العالمي "هنا نصلي معًا" رسالة سلام للإنسانية، مؤكدة أن إظهار الصورة الحقيقة عن مصر بسماحة شعبها ومحبتها للسلام إشارة للتأكيد عن أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام العالمي.

وقد شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم ، وزير الآثار الدكتور خالد العناني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والعديد من السفراء و نجوم الفن والإعلام في حفل سانت كاترين للسلام العالمي "هنا نصلي معًا".

ورصد صدى البلد صورة وطنية لوزيرة الهجرة أثناء تلويحها بعلم مصر.
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