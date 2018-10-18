محمد سالم: البروتوكول الموقع بين الـ6 نقابات لا يؤثر على اتحاد العمال

قال محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، إن الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون النقابى اتفقت على أنه لا بد أن يكون للنقابات العمالية دور أكبر وأسرع فى المرحلة المقبلة فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتعميق الوعى السياسى والاقتصادى والاجتماعى لدى المواطنين.



وأكد سالم في تصريحات لـ صدى البلد انه لا يهمه منصبه فى الاتحاد العام لعمال مصر ، إذا استمر الاتحاد العام بنفس سلبيته خلال الدورة النقابية السابقة والتي تجمدت فيها الاوضاع واستمرت 12 عاما وسيستقيل كنقابة عامة للزراعة وسيكون مضطرًا للانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



وأوضح رئيس النقابة العامة، ان البروتوكول موقع بين 6 من النقابات العامة توافقت على روح التعاون والخوف علي مصالح العمال، مضيفا ان البروتوكول لا يؤثر على وحدة الاتحاد.