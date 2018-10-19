اليوم.. الأوقاف توجه قافلة دعوية إلى ثلاث محافظات

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية لشباب علماء الأوقاف إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة والسويس ومرسى مطروح، اليوم الجمعة، تحت عنوان: ”معية الله (عز وجل) وأثرها في تحقيق الأمن النفسي والسلام الإنساني”.



ويشارك فيها كل من: الشيخ شريف الشحات الكازي والشيخ جميل علي متولي والشيخ رمضان عبد الله عبد العليم و الشيخ أشرف مبروك عبد العزيز والشيخ محمد قطب حميدة أبو الفضل والشيخ سعد محمد سعد عيسى و الشيخ إبراهيم عزت إبراهيم حسن والشيخ محمد رجب عبده خليفة .



وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها إن هذه القافلة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، برعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.