اليوم.. الأوقاف توجه قافلة دعوية إلى ثلاث محافظات

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية لشباب علماء الأوقاف إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة والسويس ومرسى مطروح، اليوم الجمعة، تحت عنوان: ”معية الله (عز وجل) وأثرها في تحقيق الأمن النفسي والسلام الإنساني”.
ويشارك فيها كل من: الشيخ شريف الشحات الكازي والشيخ جميل علي متولي والشيخ رمضان عبد الله عبد العليم و الشيخ أشرف مبروك عبد العزيز والشيخ محمد قطب حميدة أبو الفضل والشيخ سعد محمد سعد عيسى و الشيخ إبراهيم عزت إبراهيم حسن والشيخ محمد رجب عبده خليفة .
وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها إن هذه القافلة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، برعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
ويشارك فيها كل من: الشيخ شريف الشحات الكازي والشيخ جميل علي متولي والشيخ رمضان عبد الله عبد العليم و الشيخ أشرف مبروك عبد العزيز والشيخ محمد قطب حميدة أبو الفضل والشيخ سعد محمد سعد عيسى و الشيخ إبراهيم عزت إبراهيم حسن والشيخ محمد رجب عبده خليفة .
وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها إن هذه القافلة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، برعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.