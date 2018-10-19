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ديني

اليوم.. الأوقاف توجه قافلة دعوية إلى ثلاث محافظات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية لشباب علماء الأوقاف إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة والسويس ومرسى مطروح، اليوم الجمعة، تحت عنوان: ”معية الله (عز وجل) وأثرها في تحقيق الأمن النفسي والسلام الإنساني”.

ويشارك فيها كل من: الشيخ شريف الشحات الكازي والشيخ جميل علي متولي والشيخ رمضان عبد الله عبد العليم و الشيخ أشرف مبروك عبد العزيز والشيخ محمد قطب حميدة أبو الفضل والشيخ سعد محمد سعد عيسى و الشيخ إبراهيم عزت إبراهيم حسن والشيخ محمد رجب عبده خليفة .

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها إن هذه القافلة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، برعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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