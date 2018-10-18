الاتحاد العام لعمال مصر ينشىء غرفة وخطا ساخنا لتلقي الشكاوي

أعلن اتحاد العمال تشكيل غرفة وخط ساخن لتلقي الشكاوى وإيجاد الحلول الفورية لها، والرد عليها من خلال الموقع الرسمي للاتحاد العام، وعن طريق الصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.



و ومنح الاتحاد الغرفة لها كل الصلاحيات في التعامل مع أي مشكلات تصل إليها، حيث شُكلت بمجموعة من المحامين، وبعض موظفي الأمانة العامة، وأن الهدف من الغرفة هو تفعيل جسر التواصل بين العمال واتحاد العمال والـ27 نقابة عامة.



وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال أن الهدف من إنشاء الغرف بكل الاتحادات المحلية لتلقي شكاوى العمال الموجودين في المحافظة، هو أن تنقل الشكاوى المتعثرة إلى الغرفة المركزية باتحاد العمال والتي ستكون في مدخل الاتحاد، مؤكدا أنه حان الوقت للنزول لمواقع العمل بعيدا عن الغرف المغلقة.