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رياضة

طبيب الأهلي: أحمد علاء جاهز لتدريبات الفريق.. غدًا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد علاء، مدافع الفريق، سيكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، غدًا الجمعة، بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف :"مدافع الفريق كان يعاني من كدمة خلف الركبة خضع على أثرها لبرنامج تأهيلي خلال الايام الماضية، وبات جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق، غدًا".

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها الثلاثاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن بعثة الأهلي تطير إلى الجزائر، صباح الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة بطل الجزائر.
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