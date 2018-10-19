قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمركز إسنا جنوب الأقصر.. غدا

كشف قطاع توزيع كهرباء الأقصر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بجنوب الأقصر، وذلك يوم السبت الموافق 20 أكتوبر الجاري من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.



جاء ذلك بناء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة الضرورية بالمحطة بالتنسيق مع مركز ومدينة إسنا والحصول على موافقة محمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا علي أعمال الفصل.



ومن المقرر أن يتم قطع الكهرباء عن مناطق القرايا وتوابعها وعزبة الخزان ومستعمرة الري والإدارات التابعة له ومحطة السكة الحديد وشارع البحر وشارع المحكمة والشيخ سعد والقرية والمكسر والطوايع والجوايدة والخضري بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.



ويناشد القطاع المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.

