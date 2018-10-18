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مدير المركز الثقافي الروسي يوضح أهمية التعاون الأمني مع مصر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:05 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال شريف جاد، مدير المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، إن مصر في أمس الحاجة للاستقرار مع الجانب الروسي، من خلال توقيع اتفاقية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الدولتين.

وأوضح جاد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي روسيا تبرز للعالم كم التطلع داخل الشارع المصري.

وأشار مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، إلي أن التعاون الأمني بين كلا الدولتين مهم جدا، نظرا للجهد المبذول من الشرطة والجيش في مكافحة القوى الإرهابية.
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