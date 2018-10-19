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حوادث

حبس لصين سرقا حقيبة موظفة أجنبية في المعادي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
اسلام مقلد
أمرت نيابة المعادي، بحبس لصين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة سيدة أجنبية الجنسية أثناء سيرها في حي المعادي.

وكان قسم قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغا من "تارا سيمبون" تحمل إحدى الجنسيات الأوروبية، موظفة، قررت خلاله بأنها حال سيرها مترجلة في منطقة سكنها بشارع 18؛ فوجئت بدراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها "2 هاتف محمول ،1500 جنيه ، مفاتيح الشقة سكنها ، بعض متعلقاتها الشخصية".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة؛ أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها عاطلين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما؛ أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واعترفا بجريمتهما.

وبإرشادهما جرى ضبط المسروقات، وأقرَّا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.
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