حبس لصين تخصصا فى سرقة السيارات بمدينة نصر 4 أيام

أمرت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس لصين 4 أيام تخصصا فى سرقة السيارات بمدينة نصر.



وكانت معلومات قد وردت إلى رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان تم ضبطهما.



واعترف المتهمان أمام رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة بارتكاب4 حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب.

