حبس لص سرق محمولا من فتاة أجنبية بالوايلي

أمرت نيابة الوايلي بحبس لص 4 أيام علي ذمه التحقيقات، لاتهامه بسرقه هاتف محمول فتاة أجنبية أثناء سيرها بالمعادى.



وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلي أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع لطفي السيد قد تمكنوا بمعاونة الأهالي من ضبط عاطل عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من فتاة " إثيوبية الجنسية "بأسلوب" الخطف مترجلًا".



واعترف المتهم امام العميد مازن عبد الشافى مأمور قسم شرطة الوايلى بارتكاب الواقعة.

