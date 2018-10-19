حبس شرطي مزيف في منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر، بحبس عاطل 4 أيام، لاتهامه بانتحال صفة شرطي.



البداية تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة منشأة ناصر أثناء تفقدها للحالة الأمنية بشارع الرزاز، من ضبط عاطل بحوزته طبنجة صوت، و4 طلقات صوت.



بسؤاله عن تحقيق الشخصية قدم كارنيها منسوبا صدوره لرئاسة القوات الجوية مثبت به اسمه وصورته "برتبة عريف" (مزور)، واعترف بحيازته السلاح المضبوط بقصد الدفاع، وأقر بانتحاله صفة فرد بالقوات المسلحة بقصد تسهيل إنهاء مصالحة الشخصية بالمصالح الحكومية، وأكد اصطناعه الكارنيه المضبوط بحوزته بنفسه.

