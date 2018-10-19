طرق للكشف عن نزيف الجهاز الهضمي.. وكيفية علاجه

يعد النزيف في الجهاز الهضمي هو أحد أعراض وجود مشكلة ما داخل الجسم، وعادة ما يحدث ذلك بسبب الظروف التي يمكن علاجها أو السيطرة عليها، مثل البواسير، وفقا لما تناوله موقع "ويب ميد" الطبي.



قد لا يكون سبب النزيف أمرًا خطيرا، ولكن من المهم أن يجد الطبيب الخاص بك مصدر حدوث النزيف في الجهاز الهضمي، والذي يشمل المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والقولون والمستقيم والشرج، ويمكن أن يأتي النزف من واحد أو أكثر من هذه المناطق أو من منطقة صغيرة مثل قرحة على بطانة المعدة أو من مشكلة أكبر مثل التهاب القولون.



ويمكن استخدام العديد من الإجراءات الأخرى للعثور على مصدر النزيف ، بما في ذلك:

1- الأشعة السينية:

خلال هذه الاختبارات إما أن تشرب أو تحتوي على سوائل تحتوي على الباريوم من خلال المستقيم. تستخدم الأشعة السينية للبحث عن أي علامات غير عادية.



2- تصوير الأوعية الدموية:

ويقوم الأطباء بحقن صبغة في الوريد قبل الحصول على الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث تساعد الصبغة على إظهار مكان المشكلة، وفي بعض الحالات، يستخدم الأطباء تصوير الأوعية لحقن الدواء الذي قد يوقف النزيف.



3- مسح النويدات المشعة:

ويمكن للأطباء استخدام تقنية الفحص هذه للعثور على مواقع النزيف، خاصة في الجهاز الهضمي السفلي.



ويمكن علاج معظم الحالات، وفقا للخطة على حسبل ما يسبب النزيف، وقد تحصل على التنظير الداخلي، على سبيل المثال، إذا كان الجهاز الهضمي العلوي ينزف، فقد يتمكن الطبيب من السيطرة عليه عن طريق حقن الدواء مباشرة في المنطقة التي بها نزيف، وذلك عبر استخدام منظار داخلي لتوجيه الإبرة، يمكن للطبيب أيضًا استخدام الحرارة لعلاج (أو اللكي) نزيف ذات المنطقة والأنسجة المحيطة بها من خلال المنظار الداخلي، أو وضع مشبك على وعاء دموي ينزف.



وهذه التقنيات ليست دائما كافية، ولكن في بعض الأحيان قد تحتاج لعملية جراحية، وبمجرد أن يكون النزيف تحت السيطرة، فسوف تحتاج إلى تناول الدواء لمنعه من العودة.