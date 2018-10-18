محافظ الغربية يشارك في احتفالية الأوقاف بمولد السيد البدوي.. فيديو وصور

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية مساء اليوم الخميس احتفالية كبري لمولد شيخ العرب السيد البدوي بحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه واللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية وفضيلة الشيخ محمود ابوحبسه وكيل وزاره اوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية.



وتخلل احتفالية عرض كامل بابتهالات دينيه وتواشيح وأناشيد دينية وكلمات من شخصيات الحضور حول القيمة التاريخية لمولد شيخ العرب.



كما فرضت الأجهزه الأمنية حالة من الاستنفار الأمني لتأمين فعاليات الاحتفالات بالمولد بمنطقة ساحة الصاري والساحة الأمنية.

