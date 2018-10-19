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مرأة

روشتة هاني الناظر للحفاظ على الجلد من أمراض الخريف والشتاء

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:32 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية إنه يجب الحافظ علي الجلد وحالته الصحية خاصة في الخريف والشتاء بدون أدوية، وذلك بعدة نصائح.

يجب أن نحرص علي ارتداء الملابس القطنية ونستعمل الماء الدافئ في الاستحمام والاغتسال في الشتاء وبعيدا عن الماء شديد السخونة أو البارد ونستخدم صابونة الجلسرين وبدون ليفة ولا ننسي ترطيب الجلد مساء قبل النوم والفازلين أفضل وسيلة لذلك ولا ننسي الإكثار من شرب المياه وأكل السلاطة الخضراء يوميا والحرص علي تناول البرتقال وفي الشتاء تدفئة الأطراف مهمة وشرب القرفة والجنزبيل.

تناول معلقة زيتون علي معدة خاوية قبل الغذاء وبذور الكتان مطحونة مع زبادي علي العشاء يحمي الجلد من الأمراض ويعطيه نضارة جميلة وعلينا البعد عن التدخين والتعرض لأشعة الشمس المباشرة من ١١ إلي ١ظهرا.
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