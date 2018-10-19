الاتحاد المصري لكرة القدم: اختتام برنامج تطوير الحكام والمراقبين والمحاضرين

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، برنامج تطوير الحكام والمراقبين والمحاضرين الذي استمر عدة أيام.



وعقد المؤتمر الختامي عقب نهاية البرنامج بحضور عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على لجنة الحكام، وأحمد الشناوي المحاضر الدولي ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة، والدكتور عزب حجاج مدير إدارة الحكام، ومجدي رزق وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد بالجزيرة.



وكانت اللجنة نظمت دورة صقل للمراقبين الجدد للحكام، يوم الاثنين الماضي، فيما نظمت دورة للمراقبين القدامى، أمس الأول الثلاثاء، تحت إشراف عصام عبد الفتاح وبحضور وجيه أحمد وأحمد الشناوي وعزب حجاج، واختتمت الدورتان اليوم.

