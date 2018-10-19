الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية للعلاج الطبيعى بجامعة بنها

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة بنها.



وقال الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها في بيان له مساء أمس، إن كلية العلاج الطبيعي الجاري إنشاؤها تأتي ضمن خطة الجامعة لإنشاء مجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الدراسات الخاصة بالكلية الجديدة وتجهيزها وفق معايير الجودة.



وأكد الدكتور المغربي أن كافة الدراسات تؤكد أنه خلال العشر سنوات القادمة سيزيد الاحتياج لعدد من التخصصات وسيقل الطلب على عدد آخر ولهذا فجامعة بنها تركز على إنشاء التخصصات التي تتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرين وتتماشي مع متطلبات سوق العمل.



وأضاف أن كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها ستعمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط في محافظة القليوبية ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.