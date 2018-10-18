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قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الإسكندرية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:32 م
قطع مياه الشرب عن
قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الإسكندرية
أ ش أ
قررت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن المناطق من سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، إلى الأنفوشي وكرموز، غربي المدينة، بدءا من الساعة ١١ من مساء اليوم الخميس وحتى الساعة ٤ من فجر غدٍ الجمعة، لوجود أعمال إحلال وتجديد ببوابات ترعة مياه الشرب.

وأضافت غرفة عمليات الشركة - في بيان اليوم - أنه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والصيانة ورفع الكفاءة بشبكة المياه سيتم إعادة ضخ المياه بالشبكة، وذلك حرصًا على سلامة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن السكندري.
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