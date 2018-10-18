قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الإسكندرية

قررت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن المناطق من سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، إلى الأنفوشي وكرموز، غربي المدينة، بدءا من الساعة ١١ من مساء اليوم الخميس وحتى الساعة ٤ من فجر غدٍ الجمعة، لوجود أعمال إحلال وتجديد ببوابات ترعة مياه الشرب.



وأضافت غرفة عمليات الشركة - في بيان اليوم - أنه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والصيانة ورفع الكفاءة بشبكة المياه سيتم إعادة ضخ المياه بالشبكة، وذلك حرصًا على سلامة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن السكندري.