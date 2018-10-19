الأحد.. ورشة عمل لإعداد الكوادر الطلابية المتميزة بجامعة أسوان

تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة أسوان ورشة عمل الأحد القادم عن المبادرات الطلابية بهدف إعداد كوادر طلابية متميزة في جميع المجالات التنموية المختلفة حيث تستمر الورشة لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.



ومن جانبها صرحت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بأنه تم إنشاء مركز متخصص لإعداد الكوادر الطلابية لأول مرة فى الجامعة هذا العام بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة المجتمعية وذلك تحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة 2030.



وأضافت بأن ورشة العمل تتضمن تعريف الطلاب بكيفية إعداد المبادرات المختلفة فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبعدها سيتم تنظيم مسابقات لاختيار أفضل مبادرات الطلاب.



وأشارت إلى أن عدد الطلاب المشاركين فى الورشة يبلغ 70 طالبًا من مختلف الكليات النظرية والعلمية ويتم تدريبهم بواسطة مدربين معتمدين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان.



دائمًا تمثل محافظة أسوان مصدر للخير لكافة محافظات الجمهورية ، وذلك لما تمتلكة من مقومات إقتصادية هائلة سواء من الثروات السمكية أو التعدينية أو المحجرية.