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شاهد.. مسنة 66 عاما تعمل سباكة فى الدرب الأحمر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت السيدة سهام حسين 66 سنة، إنها تعمل بالسباكة منذ عدة سنوات بمنطقة الدرب الأحمر، بعدما تعرضت لمشاكل أسرية مع زوجها عند بلوغها الــ 53 عاما، وبدأت بإعالة أولادها الثلاثة وأحفادها.

وأوضحت سهام خلال لقاء تليفزيوني مع جيسي العاصي في برنامج"بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنها حصلت علي دبلوم تجارة لكنها لم تكمل تعليمها بناء علي رغبة والدها، ولم تتمكن من الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة لإنشغالها بحياتها الأسرية.

وأشارت إلي أنها خضعت لدورة أعمال سباكة عاما ونصف العام، وحصلت علي المركز الأول، حتي بدأت في العمل الشاق الذي يعد من المهن الرجولية التي لا تليق بالنساء.
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