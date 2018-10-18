تألق أبو شقرة والتهامي في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي.. فيديو وصور

شهدت الليلة الختامية لمولد السيد البدوي بمدينه طنطا بمحافظه الغربيه مساء اليوم الخميس مشاركه فرقة أبو شقرة السوريه والمنشد الديني محمود ياسين التهامي.



جاء ذلك وسط حضور قرابه 2 مليون زائر من مختلف المحافظات والدول العربيه احتفاء وتبركا بمكانه شيخ العرب.



كما فرضت الاجهزه الامنيه بالغربيه حالة من الاستتفار الامني والتأهب القصوي لتأمين احتفالات سيدي احمد البدوي بمنطقتي ساحه الصاري ومحيط المسجد الاحمدي.

