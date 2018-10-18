ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تألق أبو شقرة والتهامي في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي.. فيديو وصور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
احمد علي
شهدت الليلة الختامية لمولد السيد البدوي بمدينه طنطا بمحافظه الغربيه مساء اليوم الخميس مشاركه فرقة أبو شقرة السوريه والمنشد الديني محمود ياسين التهامي.

جاء ذلك وسط حضور قرابه 2 مليون زائر من مختلف المحافظات والدول العربيه احتفاء وتبركا بمكانه شيخ العرب.

كما فرضت الاجهزه الامنيه بالغربيه حالة من الاستتفار الامني والتأهب القصوي لتأمين احتفالات سيدي احمد البدوي بمنطقتي ساحه الصاري ومحيط المسجد الاحمدي.
تألق أبو شقرة والتهامي في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي.. فيديو وصور
تألق أبو شقرة والتهامي في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي.. فيديو وصور
تألق أبو شقرة والتهامي في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي.. فيديو وصور
تألق أبو شقرة والتهامي في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي.. فيديو وصور
تألق أبو شقرة والتهامي في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي.. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

شهيد لقمة العيش..محمد عادل سائق ودع الحياة مذبوحا فى الإسماعيلية

أمريكا تمهل السعودية أياما للرد على اختفاء خاشقجي

مدافع الرجاء البيضاوي صفقة مغربية جديدة على أعتاب الزمالك

رسميا..الأهلي يرد على 22 ملاحظة لوزارة الرياضة

فرنسا تكذب مزاعم العفو الدولية: لم نبِع لمصر أسلحة تستخدم في القمع

مصرع 6 أشخاص في تصادم ملاكي وسيارة نقل جنوب بورسعيد

الوزراء: عقوبات رادعة تنتظر مسئولي المحليات حال التقاعس عن العمل

الحركة الوطنية تعلن خليفة الفريق شفيق .. الأحد المقبل

تعرف على سبب بكاء الفنانة المغربية دنيا بطمة.. فيديو

معلومات جديدة عن المرأة الغامضة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي

إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد

قرار عميد معهد القلب يشعل السوشيال ميديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

توفيق عكاشة يكشف لأول مرة أسرار مكالمته مع الشيخ علي جمعة.. فيديو
شاهد.. محمود الليثى يدخل فى نوبة بكاء ويكشف بدايته الفنية
وادي دجلة يهزم المقاولون العرب بهدف نظيف.. فيديو
موجز البلد.. ليفربول يعلن سعر محمد صلاح.. أمريكا تصفع تركيا بسبب مصر.. راعٍ جديد للأهلي .. مطربة تنهمر في البكاء
أبرز أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية: وضع أول ميثاق للفتوى حول العالم..التضامن: إنشاء مراكز جديدة لعلاج المدمنين..و السياحة: 90% نسبة حجوزات الموسم الشتوي في الفنادق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟