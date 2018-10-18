الأرصاد : غدًا سيشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة ..فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة من غدًا الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل وبعد ذلك ستنخفض من يوم الاثنين فى أغلب المناطق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صوت الناس المذاع على قناة المحور، أن البلاد معرضة لسقوط الأمطار من يوم الاثنين المقبل، وقد تصل لحد السيول فى بعض المناطق الجبلية.



وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة ومجلس الوزراء والمحافظات والإدارة العامة المرور لإرسال البيانات إليهم وبالتالي قيام كل جهة استعداداتها فى حالات الطوارئ فى فصل الشتاء.

