افتتاح معرض الابتكار العلمي الأول بجامعة حلوان.. الأحد

أعلنت الأسرة المركزية بجامعة حلوان عن افتتاح معرض الابتكار العلمي الأول لطلاب المشروعات والابتكارات العلمية تحت شعار "اتعلم-إبداع-ابتكر من أجل مصر".



ويبدأ افتتاح المعرض يوم الأحد الموافق 21/10/2018 بقاعة الدكتور حسن حسني بالجامعة، بحضور كل من: الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد العطار وزير الإنتاج الحربي.



جدير بالذكر أن معرض الابتكار العلمي هو الأول من نوعه الذي تشهده جامعة حلوان وذلك برعاية كل من: الدكتور ماجد نجم زئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مصطفي حسن رئيس الاتحاد, ياسر الجبالي مسئول الأسرة.