متخصصة في شئون الأسرة لـ الزوجات: خليكي روقة في بيتك

قالت بوسي الشايب، متخصصة في شئون الأسرة، إن الزوجة عليها المسئولية الأكبر في خلق حالة من الهدوء والاحترام مع زوجها.



ووجهت "الشايب"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، رسالة إلى الزوجات قائلة: "خليكي روقة في بيتك ومع زوجك" –في إشارة لدور الفنانة نورا في فيلم العار-.



وأضافت، "الزوجة لازم تحتوي زوجها، وتتعامل معه على أنه ابن من أبنائها".

