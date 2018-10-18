محام: مستوى الحوار بين الزوجين مسئولية مشتركة

قال محمود الضبع، محام، إن الزوجين عليهما مسئولية مشتركة للخروج بمستوى الحوار بينهما في شكل لائق.



وأضاف الضبع، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أن الزوج عليه أن يتحمل زوجته لما تتحمله من ضغوطات، ولابد أن يكون هناك احترام متبادل بين الزوجين.



وأشار إلى أنه على الزوج في حال احتدام الخلاف مع زوجته ألا يتعامل بعنف وحدة مع زوجته حتى لا تتعامل معه بندية فيما بعد.

