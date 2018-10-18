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رياضة

سلة الزمالك تفوز على طلائع الجيش 85 - 72

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسي
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على فريق طلائع الجيش 85 - 72 فى المباراة الثالثة من الدورة المجمعة الاولى.

وتقام الدورة على استاد القاهرة في بطولة الدورى العام الممتاز والمرتبط تحت 16 سنة.

أحرز اللاعب تيريل ستوجلن الامريكى الجنسية المحترف ضمن صفوف الفريق 31 نقطة بمفرده في مباراة اليوم، ليقود سلة الزمالك للفوز.
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