قافلة طبية بغرب الأقصر.. السبت

تقيم مديرية الشئون الصحية بالأقصر قافلة طبية يومى السبت والأحد القادمين 20 ، 21 من أكتوبر الجارى بالوحدة الصحية بحاجر الضبعية بالقرنة.



وأوضح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن القافلة تشمل تخصصات الجلدية والعظام والباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد والأسنان والأطفال، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

