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رياضة

امير عبد الحميد ينشر صورة مع حماقي: مع أخويا النجم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة تجمعه مع المطرب محمد حماقي وعلق قائلا: "الجامعة الكندية مع اخويا النجم حماقي".

واعتزل أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق لعب الكرة بشكل نهائي، بعد مشوار حافل من العطاء حقق خلاله العديد من البطولات خلال 30 سنة قضاها فى الملاعب.

ولعب أمير عبد الحميد فى صفوف العديد من الأندية بخلاف الأهلى منها سموحة والمصري ودجلة والداخلية وكان واحدا من الحراس المتميزين فى الملاعب.

يذكر ان أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي متزوج من شقيقة كابتن الزمالك السابق محمد أبو العلا .
امير عبد الحميد ينشر صورة مع حماقي: مع أخويا النجم
امير عبد الحميد ينشر صورة مع حماقي: مع أخويا النجم
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