شاهد..مقتنيات ضريح السيد البدوي بطنطا بعد فتحه للمرة الاولى

ينشر موقع "صدي البلد" صور حصريه للمقتنيات وادوات وضريح السيد البدوي "شيخ العرب" عقب فتحه للمرة الاولي امام مشايخ الاوقاف والطرق الصوفيه ولفيف من الائمة والدعاة ومريدي ووافدي اعضاء الوفود العربيه والافريقية والخليجية تزامنا مع احتفالات الليلة الكبيرة للمولد الاحمدي.



يعد "مسجد السيد البدوى" أكبر موالد محافظات الجمهورية حيث يحتوى على عدة مقامات أخرى منها "سيدى عبدالعال" و"سيدى مجاهد "، و"أحمد حجاب " .



بينما يقع داخل غرفة مقتنيات "شيخ العرب " على مساحة 15 مترا مربعا والتى تؤول محتويات لأكثر من عباءة مهلله تم تجميعها على لوح من القماش وعصا خشبية لونها بني وقطعة من شعر لحية سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وسجادة صلاة داخل صندوق زجاجي كبير مكتوب عليه"تابع للهيئة الأثار والأوقاف المصرية " .

