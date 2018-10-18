سوزان نجم الدين: الأجر لا يشغلني

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إن الأجر هو المعيار الأخير الذي تختار على اساسه الادوار التي تعرض عليها موضحة لـ"صدى البلد" أن اهم شيء بالنسبة لها وجود سيناريو جيد وشركة إنتاج قوية قادرة على تسويق الأعمال التي تشارك في بطولتها.



كانت سوزان نجم الدين حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم روز، خلال فعاليات الدورة ال34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.



كما حظى فيلمها باهتمام كبير خلال عرضه ضمن فعاليات المهرجان.

