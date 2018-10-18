مصرع شخصين وإصابة 5 فى حادث تصادم سيارة بعربة كارو بأسوان

لقى شخصان مصرعهما ، فيما أصيب 5 آخرون مساء الخميس فى حادث تصادم سيارة بعربة كارو بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام قرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو شمال أسوان.



وكان مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بعربة كارو مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين حيث توجهت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، فيما تم نقل جثث المتوفين لمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.



وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم .

