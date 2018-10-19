نائب مدير جمعية الأورمان: مستشفى سرطان الأقصر يستقبل 400 مريض يوميا

قال محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان، إن مستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر يستقبل من 300 لـ400 مريض يوميًا.



وأضاف أن المستشفي بدأ فى العمل رسميًا في شهر مايو 2015 بالعلاج الكيماوي والإشعاعي، وفي يناير 2017 بدأ المستشفي في العمليات وتم فتح القسم الداخلي بسعة 165 سريرا ما بين رعاية مركز ورعاية عادية و4 غرف عمليات، ويعمل المستشفي حاليًا بكامل طاقته ويتلقي جميع المرضي العلاج اللازم طالما متواجد داخل المستشفي، ويجري حاليًا العمل في إنشاءات المرحلة الثالثة التي تنتظر دعم أكبر من المصريين خلال الفترة المقبلة لخدمة أهالينا في الصعيد.



وأشار إلى أن محافظة الأقصر توجد في قلب جنوب الصعيد وتعد مركزا محوريا لوصول جميع المواطنين من المحافظات المحيطة بها في وقت وجيز وهي المحافظات التي تضم حوالي 17 مليون نسمة يتم خدمتهم جميعًا بالمجان تمامًا، وكذلك يوجد بالأقصر مطار دولي يسهل علي إدارة المستشفي نقل كبار الاستشاريين والأساتذة في الأورام لخدمة ودعم المرضي بالمستشفي وتدريب الفريق الطبي داخلها، وبعد إفتتاح المستشفي زاره الغالبية العظمي من الوزراء.