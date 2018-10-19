مستقبل وطن يسدل الستار على المنتدى البرلماني الأول.. أشرف رشاد: بداية لولادة هيئة برلمانية تعمل لصالح مصر.. زعيم الأغلبية: الحزب الأكثر تأثيرًا ولا انفصال عن الائتلاف

أشرف رشاد: منتدى مستقبل وطن ميلاد لهيئة برلمانية جديدة تعمل لخدمة الوطن

القصبي: انتهى عصر الخلاف بين النواب وجميعنا في خدمة الدولة

زعيم الأغلبية في ختام مؤتمر مستقبل وطن: ننحاز لأمن مصر ومصلحة المواطن

اختتمت، فعاليات المنتدى البرلماني الأول، الذى نظمه حزب مستقبل وطن، بشرم الشيخ، على مدار أربعة أيام.وفى نهاية المنتدي، قال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إن منتدى الحزب، بشرم الشيخ، يعد أول ميلاد حقيقي لهيئة برلمانية جديدة لمستقبل وطن خلال الفترة المقبلة تعمل بكل جد واجتهاد لما فيه الصالح العام وتبذل قصارى جهدها للنهوض بالوطن.وتابع : نسمع شائعات كثيرة ولا يسعني إلا أن أتوجه بمزيد من الشكر للنواب على اختيارهم هذه المرحلة والأهم لدينا هو مستقبل وطن أما أشرف رشاد فله رب يحميه، والحمد لله نحن تحت قيادة واعية ومخلصة إذ نثق في الرئيس السيسي ولا يمكن أن ننكر دوره ليتحمل مسئولية مصر.واستطرد: من وقف إلى جوار الحزب لن يتخلى عنه الحزب وسنعبر أي نوع من التحديات ولن نسمح بالتشكيك في رموزنا أو أن نخطئ في اي شخص وسيظل مستقبل وطن عائلة تسع الجميع تقوم على المبادئ ويحترم فيها الصغير الكبير وينصح فيها الكبير الصغير ويقدم له كل الخبرات اللازمة.وعلى خلفية أزمة السعودية واختفاء الصحفي جمال خاشقجي أعلن رشاد أن مستقبل وطن يقف إلى جوار المملكة العربية السعودية ولن نسمح بأي اهتزاز لها وأن مصر شعبا وحكومة ترفض وبكل شدة أي محاولة من شأنها إدخال السعودية في نفق مظلم".فيما عقب عليه الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية قائلا:" أشرف رشاد الشريف هو رئيس حزب مستقبل وطن وهو يمثل ابنا لي أعتز به وبعقليته الراجحة ولن أسمح بالمساس باستقرار الحزب أو أي محاولة من شأنها إحداث فتنة بين الحزب والائتلاف فمشوارنا كبير يتطلب مزيدا من التعاون والتوحد وليس طلب المصالح الشخصية.من جهته، أعلن النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر انتهاء عصر الخلاف بين النواب؛ توحيدا للصفوف؛ من أجل دعم الدولة المصرية والمشاركة فى مشروع البناء والتنمية للقيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح "القصبي" فى كلمته الختامية بالمنتدى البرلماني الأول للحزب، بحضور وكيل مجلس النواب السيد الشريف وأكثر من 350 نائبا أننا أمام مسئولية وطنية ولا عودة للانقسام أو للخلاف وجميعنا فى اتجاه واحد نحو خدمة الدولة المصرية مؤكدا على أنه الإئتلاف والحزب لن يفكرا فى يوم من الايام فى حدوث أى انقسام والائتلاف ومستقبل وطن وباقى الأحزاب جميعنا فى اتجاه واحد.وأعلن القصبي عن تدشين صفحة جديدة فى سجل إنجازات الحزب وتاريخه لوضع قواعد وأسس ومبادئ حزبية وبرلمانية جديدة، إننا نصنع معا تجربة نموذج رائد فى التواصل السياسي والاجتماعى ونصنع معا معادلة جديدة فى التعاون والاحترام والشراكة والتفاعل المثمر بين الحزب والنواب والمواطنين والتنفيذيين لنحقق انطلاقة قوية نرتقى فيها بالعمل الحزبى والبرلمانى ونضاعف فيها وبقوة حزبنا ونحقق فيها آمالنا فى مستقبل وطن يليق بمصر والمصريين.وأكد "القصبي" أن حزب مستقبل وطن هو صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر بين الأحزاب وهو الأقوى والأكثر تأثيرا بل الأوسع انتشارا والأكثر فاعلية بين المواطنين، فهو حزب اجتهد القائمون عليه وأخلصوا فيه حبا وعملا لصالح هذا البلد وحزب يواصل التحامه مع المواطنين ويشعر بآلامهم ويعبر عن طموحاتهم فهو حزب يسعى للنهوض بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.وتابع: فى ختام هذا الملتقى أقدم تحية إعزاز وتقدير إلى المهندس الشاب أشرف رشاد رئيس الحزب، كما أتقدم بالتحية إلى كل أعضاء المؤتمر فلقد كانت الفعاليات والمناقشات جادة وفاعلة تعكس حرص النواب على اقتحام ومواجهة المشاكل التى تهم المواطن.واختتم زعيم الأغلبية قائلا: إنها بداية ننطلق منها جميعا لخدمة الوطن وهى بداية نتعاهد فيها أمام الله أن نبذل كل ما لدينا من جهد وطاقة من أجل أن نؤدى أداء رفيع المستوى داخل البرلمان يليق بمجلسنا النيابى صاحب التاريخ العميق وهى بداية نتعاهد فيها أن نتعاون ونتكاتف ائتلافا وأحزابا داخل المجلس منحازين للقضايا الوطنية وأمن البلاد والعباد ومنحازين إلى المواطن معتزين بالقيادة الوطنية مؤكدين سيادة الدولة المصرية.