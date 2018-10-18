الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني

مر أسبوع تقريبا منذ أن حفل زفاف الاميرة الانجليزية يوجيني وجاك بروكسبنك، في كنيسة سانت جورج في وندسور.



وحديثا شارك الأمير أندرو والد الاميرة يوجيني صورا لابنته على المواقع الاجتماعية،تقول صحيفة الديلي ميل ان الصور تظهر حالة فخر للأب بابنته، لإظهار المزيد من التفاصيل حول حفل زفاف ابنته الفخم.



ونشر دوق يورك على تويتر صورًا لترتيبات الزهور المتقنة التي كانت معروضة في حفل زفاف الزوجين.



وكشف ابن الملكة أن باقات الخريفية وترتيبات الزهور قد تم إنشاؤها باستخدام أوراق الشجر من الحديقة الخلفية للملكة مع مراعاة البيئة في قطفها.



والأمير آندرو، دوق يورك، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، والأمير فيليب دوق إدنبره من بين 3 آخرين.



وتزوج الأمير أندرو من سارة فيرجسون -التي يعرفها منذ الطفولة - في كنيسة وستمنستر في 23 يوليو 1986 وحصل وقتها على لقب دوق يورك، وأنجبا ابنتين الأميرة بياتريس 30 عاما والأميرة يوجيني 28 عاما، التي تزوجت مؤخرا، وحضر زفافها مشاهير العالم.