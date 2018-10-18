ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
محمد علي
مر أسبوع تقريبا منذ أن حفل زفاف الاميرة الانجليزية يوجيني وجاك بروكسبنك، في كنيسة سانت جورج في وندسور.

وحديثا شارك الأمير أندرو والد الاميرة يوجيني صورا لابنته على المواقع الاجتماعية،تقول صحيفة الديلي ميل ان الصور تظهر حالة فخر للأب بابنته، لإظهار المزيد من التفاصيل حول حفل زفاف ابنته الفخم.

ونشر دوق يورك على تويتر صورًا لترتيبات الزهور المتقنة التي كانت معروضة في حفل زفاف الزوجين.

وكشف ابن الملكة أن باقات الخريفية وترتيبات الزهور قد تم إنشاؤها باستخدام أوراق الشجر من الحديقة الخلفية للملكة مع مراعاة البيئة في قطفها.

والأمير آندرو، دوق يورك، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، والأمير فيليب دوق إدنبره من بين 3 آخرين.

وتزوج الأمير أندرو من سارة فيرجسون -التي يعرفها منذ الطفولة - في كنيسة وستمنستر في 23 يوليو 1986 وحصل وقتها على لقب دوق يورك، وأنجبا ابنتين الأميرة بياتريس 30 عاما والأميرة يوجيني 28 عاما، التي تزوجت مؤخرا، وحضر زفافها مشاهير العالم.
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
الأمير أندرو ينشر صورًا تعرض لأول مرة لزفاف الأميرة يوجيني
loading...

ترشيحاتنا

ضبط شبكة دعارة يتزعمها رجلان و4 سيدات بـ طنطا.. صور

أمير عزمي مجاهد يتراجع في قرار رحيله عن الزمالك

صفقة انتقال هاري كين لـ برشلونة مهددة بالفشل لهذا السبب

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة جنوب البلاد

فضيحة.. تسجيل صوتي لـ رئيس مخابرات قطر يفتخر باحتلال تركيا لبلاده .. فيديو

شاهد.. مايا دياب تسقط على الأرض خلال تسجيل نور العين

قصة المشير الراحل سوار الذهب.. خامس رئيس سوداني وتخلى عن الحكم برضاه

سقوط القنصل أشهر نصاب بالجيزة.. احترف التزوير والسرقة.. باع شقة لـ 5 أشخاص.. وسيارة نقل لتحميل أحراز جرائمه.. صور

بوتين يحمل أمريكا مسئولية اختفاء خاشقجي .. فيديو

حكاية نائب رئيس مدينة كفر الشيخ مودّع الحياة بعد مباراة تنس طاولة..صور

شهيد لقمة العيش..محمد عادل سائق ودع الحياة مذبوحا فى الإسماعيلية

شاهد .. لحظات القبض على سيدة بريطانية قتلت زوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

توفيق عكاشة يكشف لأول مرة أسرار مكالمته مع الشيخ علي جمعة.. فيديو
شاهد.. محمود الليثى يدخل فى نوبة بكاء ويكشف بدايته الفنية
وادي دجلة يهزم المقاولون العرب بهدف نظيف.. فيديو
موجز البلد.. ليفربول يعلن سعر محمد صلاح.. أمريكا تصفع تركيا بسبب مصر.. راعٍ جديد للأهلي .. مطربة تنهمر في البكاء
أبرز أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية: وضع أول ميثاق للفتوى حول العالم..التضامن: إنشاء مراكز جديدة لعلاج المدمنين..و السياحة: 90% نسبة حجوزات الموسم الشتوي في الفنادق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟