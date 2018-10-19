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رياضة

أهلي ٢٠٠٤ يلتقي مع الاتصالات اليوم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين بالنادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠٤» صباح اليوم مع مضيفه الاتصالات، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة السادسة لبطولة منطقة القاهرة.

الأهلي يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد ١٥ نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة، بفوزه في ٥ مباريات، على السكة الحديد ٦ – صفر، وعلى مصر الجديدة (ألماظة) ٧ – صفر، وعلى الطيران ١٠ – صفر، قبل أن ينسحب الأخير في منتصف الشوط الثانى من اللقاء، وعلى النصر ٤ – صفر، وأخيرًا على الدرب الأحمر ٦ – صفر.

وتألق لاعبو الأهلي وسجلوا ٣٣ هدفًا، كأقوى خط هجوم، فيما لم تتلق شباك الفريق أي هدف، كأقوى خط دفاع، بفضل تألق الحارس مروان صلاح، الذى تصدى لركلتي جزاء في مباراتين سابقتين.

كانت قرعة البطولة أوقعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب فرق السكة الحديد، مصر الجديدة (ألماظة)، الطيران، النصر، الدرب الأحمر، المصرية للاتصالات، اتحاد الشرطة والمقاولون العرب.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي محمد سعد مديرا فنيا، ومعتز بالله إينو مدرب عام، وأنور وجدي مدرب حراس المرمى، عمار فتحي إداري، حسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي مدلكا، ومحمد نحلة معدا بدنيا.
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