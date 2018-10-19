أهلي ٢٠٠٢ يواجه الساحل في بطولة منطقة القاهرة

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٢» فريق الساحل اليوم ضمن الجولة الخامسة من بطولة منطقة القاهرة.



الأهلي يدخل المباراة وهو على صدارة الدوري بعدما حصد ١٢ نقطة من ٤ مباريات بالعلامة الكاملة، حيث احتسب له فوز اعتباري في الجولة الأولى على توشكى بنتيجة ٢ – صفر، بعد انسحاب الأخير، ثم فاز على قتَّة ١٢ – صفر، وعلى غرب غنيم ١٦ – صفر، وأخيرًا على الشبان المسلمين ١٢ – ١، مسجلا ٤١ هدفا، بينما استقبل هدفًا واحدًا فقط، كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع.



ويأتي الأهلي على رأس المجموعة السابعة، إلى جانب فرق مصر للتأمين وقتَّة والساحل والشبان المسلمين وتوشكى وعرب غنيم.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالنادي الأهلي ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى، وسيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح إخصائي العلاج الطبيعي.