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فن

داليا البحيري تتألق في أحدث إطلالة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:57 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت داليا البحيري، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "انستجرام" مجموعة من الصور خلال قضاء اجازتها.

كانت آخر أعمال داليا البحيري مسلسل "للحب فرصة أخيرة" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية.

المسلسل بطولة داليا البحيري، فراس سعيد، مراد مكرم، هبة الأباصيري، هند عبدالحليم، ريم سامي، أميرة العايدي، أمل رزق، أحمد عبد الله، عمرو عابد، حنان يوسف.
داليا البحيري تتألق في أحدث إطلالة
داليا البحيري تتألق في أحدث إطلالة
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