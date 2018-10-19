أهلي ٢٠٠١ يواجه بتروجت في بطولة الجمهورية

يواجه فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠١» مضيفه بتروجت، اليوم في المباراة التي تقام بينهما على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.



يدخل الأهلي المباراة، وهو يسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات المتتالية، وحصد ٣ نقاط جديدة، يضيفها إلى رصيده، لكي يستمر في صدارة ترتيب الدوري، حيث يمتلك ٢٤ نقطة، من خلال فوزه في الـ ٨ مباريات السابقة، بفارق ٤ نقاط عن طلائع الجيش.



الأهلي فاز خلال الموسم الحالي على الإسماعيلي٣ – صفر، والمصري٢ – صفر، ووادي دجلة ٤ – صفر، وحرس الحدود ٤ – صفر، والإنتاج الحربي٢ – صفر، والداخلية ٦ – ١، وعلى الجونة ٦ – صفر، وأخيرا على بيراميدز ٣ – ٢، مسجلا بذلك ٣٠ هدفًا، فيما لم تستقبل شباكه سوى ٤ أهداف فقط.



ويحتل شادي رضوان وعبد الوهاب علي، نجمي هجوم الأهلي صدارة ترتيب الهدافين، بعدما سجل كل منهما ٨ أهداف.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، ومحمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.