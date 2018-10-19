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أخبار البلد

وهب الله: تفاعل كبير بعد إعلان إنشاء غرفة عمليات لتلقى شكاوى العاملين

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
محمد غالي
أكد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن نسبة المشاهدة للموقع الرسمى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد إعلانه إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى العاملين بجميع مواقع العمل بالمحافظات، ارتفع حيث بلغ عدد المشاهدين للإعلان نحو 5000 زائر فى اليوم الأول للإعلان.

فى ذات السياق عقدت لجنة المتابعة برئاسة محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد وبحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام اجتماعا؛ لمتابعة الحدث والتأكيد على سرعة الإعداد والحجز للخط الساخن وإنشاء وحدة متخصصة للمتابعة عن طريق الاتصال المباشر بالنقابات العامة والاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات.
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