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برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم التزام الحكومة بموعد استلام القطن

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عبد العزيز بدير، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة جديد، بِشأن عدم التزام الحكومة بتسلم محصول القطن من المزارعين.

وأضاف "بدير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه على الرغم من تعهد الحكومة باستلام محصول القطن من المزارعين الخميس، إلا أنها لم تلتزم بذلك، الأمر الذي تسبب فى مزيد من الإحباط داخل الفلاح.

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه فى ظل هذا التغاضي والتهميش الذى يعانى منه الفلاح، سيكون هناك ركود كبير فى محصول القطن السنوات القادمة، إضافة إلى المحاصيل الأخري، بعد الإحباط الذى تملك منه.
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