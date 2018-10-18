انطلاق فعاليات الدورة الرياضية العربية للاتحادات النوعية بالوادي الجديد

افتتح اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة نائبا عن السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فعاليات الدورة الرياضية العربية الثانية للاتحادات النوعية " تماس 2 " التي يتم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من 18 الى 21 أكتوبر الجاري ، وذلك بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية والدكتور ناصر الهجري ممثل جامعه الدول العربية وعماد البناني وزير الرياضة الأسبق ومحمود عبدالعزيز مدير الاتحادات النوعية بوزارة الشباب وأشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية وبهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة .



يذكر أن الدورة تتضمن العديد من المنافسات الرياضية في ألعاب القوى وخماسيات كرة القدم السلة واليد والطائرة وتنس الطاولة وكرة السرعة والسباحة، وتتنافس بها الفرق الرياضية على جوائز كأس المركز الأول لكل لعبة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ويشارك بها عدد من الدول العربية هي المغرب والكويت والامارات وتونس وفلسطين والبحرين ولبنان والسعودية وسلطنة عمان الى جانب مصر.

