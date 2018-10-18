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شاهد.. أم وليد أول سائقة تاكسي منذ عام 1980

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:08 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت السيدة أم وليد، إنها نعمل كسائق أجرة تاكسي منذ عام 1980، بعد أن توارثت مهنة القيادة عن عائلتها التي يعمل جزء كبير منهم بها، مضيفة أنها لم تكلم تعليمها وأرادت أن تلتحق بأي عمل أو وظيفة.

وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنها تتعرض للعديد من المواقف الفكاهية خلال عملها اليومي، لان الجميع يصدم عند رؤية سيدة تقوم سيارة تاكسي، مؤكدا أن البعض كان يشعر بالحرج من ارتياد تاكسي تقودة سيدة.

وأشارت أم وليد، إلي أن هذه المهنة لا تقلل من أنوثتها، وأن جميع زملائها وأصدقائها من الرجال، والذين يلاقوها باحترام، وحفاوة وتقدير لإصرارها وعزيمتها.

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