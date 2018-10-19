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تحويلات مرورية بعدد من الشوارع.. غلق شارع امتداد رمسيس 4 أشهر لإنشاء محور المشير طنطاوي.. وإغلاق جزئى لمحور صلاح سالم بسبب تحويل مرافق كهرباء لمدة 50 يوما

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
عمرو خليفة - اسلام مقلد - محمد صبري
  • إنشاء محور امتداد المشير يغلق شارع رمسيس 4 أشهر 
  • تحويلات مرورية لتعديل مسارات الكابلات الكهربائية باتجاه أكاديمية الشرطة


أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن قيام ‏‏شركة ‏شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - الإدارة العامة لشبكات العباسية، بتنفيذ مشروع تعديل مسارات تحويلات المرافق لمشروع التغذية الكهربائية إلى مبنى كلية الشرطة بالعباسية، وطلب من عدد اثنين من كابل من محطة محولات العباسية وعدد اثنين كابل من محطة محولات الجبل الأخضر الى مبنى كلية الشرطة على أن يتم تنفيذ الأعمال عن طريق الحفر المكشوف ‏بعرض 60 سم وعمق 80 سم بالشوارع التالية :

‏المسار الأول:
من محطة محولات العباسية بشارع الأمير قرقماش وقطع شارع صلاح سالم من أسفل كوبري الفردوس بالاتجاهين فيمينا ما بين نفق الفردوس وحديقة الفردوس فبطئ شارع صلاح سالم وصولا مع قطع شارع المستشفى اليوناني وشارع المساحة الجيولوجية فأعلى الرصيف بطريق صلاح سالم فيسارا شارع السكة البيضاء مع قطع شارع السكة البيضاء عند تقاطعه مع شارع فخري عبد النور واستكمالا على اعلى الرصيف بشارع فخري عبد النور وصولا لكلية الشرطة بالعباسية.

المسار الثاني: ‏
من محطة محولات الجبل الأخضر شارع عمر بن الخطاب مع قطع شارع محور الأوتوستراد بالاتجاهين فيمينا اعلى الرصيف فيسارا شارع امتداد السكة البيضاء وصولا الى محور صلاح سالم مع تنفيذ القطع العرضي بمحور صلاح سالم بالاتجاهين والربط مع اعمال الحفر بشارع السكة البيضاء وصولا لكلية الشرطة.

وسيتم التنفيذ على عدة مراحل على النحو التالي :
المرحلة الأولي:
تنفيذ عدد 4 عدايات ( صلاح سالم من اسفل كوبري الفردوس بالاتجاهين شارع المستشفي اليوناني، شارع المساحة الجيولوجية، شارع السمة البيضاء لمدة ليلة واحدة فقط من الساعة 12،05 صباحا حتي الساعة 7صباحا وسيتم إعادة الشيء لأصله.

المرحلة الثانية:
تتضمن عددا من المراحل الفرعية كل مرحلة فرعية لمسافة 500 متر ولمدة ثلاثة أيّام.
‏سيتم تنفيذ الأعمال من الاتجاهين أعلى الأرصفة أمام كلية الشرطة بالعباسية بالتوازي مع أعمال الحفر ببطئ محور صلاح سالم وذلك لمدة 50 يوم في الفترة من 18/ 10 /2018م وحتي يوم 5/ 12 / 2018م.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافتها مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع ‏من محطة محولات الجبل الأخضر شارع عمر بن الخطاب قبل شارع باتجاه هين يا منى على الرصيف الشارع سكر بيضة وصولا إلى محور بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

وذلك ‏في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.
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تحويلات مرورية بعدد من الشوارع.. غلق شارع امتداد رمسيس 4 أشهر لإنشاء محور المشير طنطاوي.. وإغلاق جزئى لمحور صلاح سالم بسبب تحويل مرافق كهرباء لمدة 50 يوما

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