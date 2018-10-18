ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم طريق بورسعيد الاسماعيلية

ووقع حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل تريلا على طريق بورسعيد الاسماعيلية الكيلو ١٧ جنوب بورسعيد ما اسفر عنه وفاه 6 أشخاص.

تمكنت الاجهزة الامنية فى التعرف على هوية ٥ اشخاص بعدما تم نقلهم الى مشرحة مستشفى الحميات ببورسعيد إثر حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل تريلا على طريق بورسعيد الاسماعيلية الكيلو ١٧ جنوب بورسعيد.والضحايا هم محمد عبد الجواد محمد ٢٠ سنة الدقهلية - متولي ابراهيم علي ٤٢ سنة كفر الشيخ-عبير كامل صادق ٤٠ سنة كفر الشيخ -محمد متولي ابراهيم ١٠سنوات كفر الشيخ - ابراهيم متولي ابراهيم ٥ سنوات كفر الشيخ- مجهوله الاسم حوالي ٤٠ سنة مازالت مجهولة الهوية حتى الان.