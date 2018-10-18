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الوزراء: عقوبات رادعة تنتظر مسئولي المحليات حال التقاعس عن العمل

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
أسامة علي
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الوزراء، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجه خلال اجتماعه اليوم مع المحافظين بعدم التهاون فى جمع مستحقات الدولة الخاصة بالتعدى على أملاكها وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

وأوضح"سعد" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن رئيس الوزراء طلب من المحافظين زيادة عدد المراقبين للأراضى الزراعية لمنع التعدى على الاراضى الزراعية وعدم الانتظار حتى يتم التعدى على الأراضى المنزرعة.

وتابع سعد أن رئيس الوزراء أكد للمحافظين أنه سيكون هناك عقوبات رادعة على مسئولي المحليات حال تقاعسهم عن تنفيذ مراقبة الأراضي الزراعية".
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