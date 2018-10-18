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أخبار العالم

نيويورك تايمز: ترامب يقول من المبكر توجيه اللوم لأحد في اختفاء خاشقجي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه لا يزال "من المبكر بعض الشيء" استنباط نتائج قاطعة بخصوص من يقف وراء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

والتقى ترامب في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لأقل من ساعة، وأطلع بومبيو الرئيس على مضمون محادثاته التي أجراها هذا الأسبوع مع مسؤولين سعوديين وأتراك بشأن قضية خاشقجي، وقال بومبيو إنه أبلغ ترامب "بضرورة منحهم بضعة أيام إضافية لاستكمال" تحقيقهم من أجل فهم كامل للوقائع "قبل اتخاذ قرارات بشأن كيفية رد الولايات المتحدة، إن كانت سترد، على الواقعة المتعلقة بالسيد خاشقجي".
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