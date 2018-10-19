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برلمان

نائب يناشد الحكومة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وهيكلة شركات ومصانع قطاع الأعمال.

وأكد "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ضرورة إعادة الروح لهذه المصانع من جديد، لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري.

ولفت عضو البرلمان، إلى أنه بجانب الأهمية الاقتصادية لها، فإنها تحتضن الكثير من العمال، بدلًا من توقفهم عن العمل.
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