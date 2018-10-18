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فن

شيرين تؤكد اقتراب طرح ألبومها الجديد نساي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
سعيد فراج
دعت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها إلى الاشتراك في قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مؤكدة اقتراب موعد طرح ألبومها الجديد "نساي".

وكتبت شيرين تغريدة لها على تويتر قالت فيها: "‏اشتركوا في قناة اليوتيوب الرسمية علشان تسمعوا الألبوم كامل قريب ‎#نساي".

وكان كليب "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، قد حقق 5 ملايين مشاهدة خلال خمسة أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

"نساي" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع نابلسي، والكليب من إخراج وكا كواسين، وتعد الأغنية واحدة ضمن ألبوم شيرين الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية، وهي حبة جنة، كدابين، أبو الرجالة، أغنية ضعفي، بيصعب عليا، تاج على راسك، ياريتها جت، طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، ونساي.
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