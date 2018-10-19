مسئول إيطالي: سوقنا المحلية المقصد الأول للصادرات المصرية بأوروبا

قال بيترو تومباكيني، رئيس القسم الاقتصادى والتجارى بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، إن السوق الإيطالى يظل المقصد الأول للصادرات المصرية بقارة أوروبا لافتا إلى أن صادرات المنسوجات والمنتجات الزراعية تأتى على رأس الصادرات المصرية للأسواق الإيطالية.



وأضاف أن الوفد الإيطالى يضم ممثلين لعدد كبير من كبرى الشركات الإيطالية العاملة فى مجالات الصناعات الهندسية والمرافق وأنظمة التحكم فى المياه والتعليم والتدريب المهنى عن بعد والأنظمة الرقمية والإلكتروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية.



وأضاف أن قطاعات السياحة وإدارة الفنادق السياحية وتطوير أنظمة البنية التحتية والمواسير واللحامات المتخصصة والإنشاءات والاستشارات والخدمات الصناعية فضلا عن مجالات تكنولوجيا الآلات والمعدات الصناعية والطاقة والقطاع المصرفى والأثاث.