نشاط مكثف لمساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال زيارته إلى تشاد

عقد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال زيارته الحالية إلى أندجامينا بصفته مبعوثاَ خاصًا لرئيس الجمهورية، لقاءات مع كل من "أمين الدودو أرتين" رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية، و"حسين طاهر سوجيمي" أمين الدولة للاقتصاد وتخطيط التنمية، و"عبد الرحمن مختار محمد" وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة. كما التقى اسماعيل و"شريف محمد زين" وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي.



وصرح أحمد سامح القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة المصرية في تشاد اليوم /الخميس/ بأن لقاء إسماعيل مع رئيس الغرفة التجارية تطرق سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والتعامل مع صعوبات التي تواجه نقل البضائع بينهما، حيث أشار إسماعيل إلى الأهمية التي توليها القيادة المصرية لإنشاء طريق بري يربط البلدين.



وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون في مجال الأغذية، مشيرًا إلى الدراسات المصرية الجارية لإنشاء مشروع مجزر آلي مصري في منطقة "أم جرس" بتشاد.



من جانبه، استعرض المسئول التشادي مُنتجات بلاده ذات الجودة العالية التي يمكن لمصر استيرادها، وأبرزها اللحوم والصمغ العربي، معربًا عن تطلع بلاده إلى استيراد العديد من المنتجات المصرية التي يتعطش لها السوق التشادي والتي تتميز بأسعار تنافسية مقارنة بالسوق المحلية.



وأوضح سامح أن مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية التقى وزير البنية التحتية التشادي، حيث أكد أهمية مجال البنية التحتية من أجل تنفيذ خطط التنمية في البلاد، مشيرًا في هذا الإطار إلى عدد من المشروعات التي تطمح جمهورية تشاد الشقيقة في تنفيذها، أبرزها مشروعات تدشين طرق وشبكات السكك الحديدية، بالنظر إلى أن تشاد دولة حبيسة.



كما تطرق المسئولان إلى دور شركة المقاولون العرب في تشاد لتنفيذ خطة الربط مع الدول المجاورة، حيث أشاد وزير البنية التحتية بالحرفية التي تتميز بها الشركة المصرية، واصفًا إياها بشريك تشاد في خطة التنمية.



وأشار القائم بالأعمال بالإنابة إلى أن مساعد رئيس الجمهورية التقى بأمين الدولة التشادي للاقتصاد وتخطيط التنمية، حيث تباحث المسئولان حول أولويات دولة تشاد في التنمية، والتي تتمحور بالأساس حول تعزيز قدرات الكوادر التشادية في مختلف المجالات، كما سلط المسئول التشادي الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في خطة التنمية الوطنية التشادية 2017-2021، مشيرًا إلى المشروعات التنموية التي تعتزم بلاده تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومؤكدًا على أهمية بناء كوادر قادرة على القيادة في المستقبل.



من جانبه، أكد إسماعيل استعداد مصر للمساهمة في تعزيز القدرات التشادية في المجالات ذات الأولوية، مبرزًا الدور الإيجابي الذي يلعبه فرع جامعة الأسكندرية في هذا الصدد.



واختتم القائم بالأعمال بالإنابة تصريحاته، مشيرًا إلى أن المهندس إسماعيل التقى - أيضاَ - وزير الخارجية التشادي، حيث تناول اللقاء سُبل دفع العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التي يأتي على رأسها الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي، والوضع في ليبيا، حيث أعربا عن قلقهما تجاه المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار هناك على الوضع الإقليمي، وبما يتطلب تعزيز العمل الجماعي لدحض مثل هذا الخطر.



وأكد إسماعيل - خلال اللقاء - اعتزام مصر مساندة تشاد في كافة المجالات ذات الأولوية، والتطلع إلى مشاركة تشاد بفعالية في كل من مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2018 وفعاليات الدورة الأولي من المعرض الأفريقي للتجارة البينية المقرر عقدهما خلال شهر ديسمبر في مصر.