الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع أفريقيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على السعي إلى تعاون مع دول شمال إفريقيا، وتعزيز الحدود الخارجية للكتلة، لمنع أعداد كبيرة من المهاجرين من دخول أوروبا.



وشددت الدول الأوروبية - في بيان مشترك أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - على ضرورة العمل مع البلدان التي يغادرها المهاجرون الذين يقصدون أوروبا، أو يسافرون عبرها.



وقال الزعماء الأوروبيون إن العمل مع تلك الدول على "التحقيق والملاحقة ومقاضاة المهربين" الذين يأخذون اللاجئين والمهاجرين في رحلات خطرة برا وبحرا.